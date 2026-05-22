Devenu une star des réseaux sociaux au Bangladesh, un buffle albinos à la crinière blonde, baptisé "Donald Trump" attire les curieux venus le photographier avant son sacrifice prévu à la fin du mois.
Un buffle "sosie" de Donald Trump est devenu une star au Bangladesh
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