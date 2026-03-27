Ce sont des révélations faites par un consortium de médias internationaux, dont les Observateurs de France24. Un réseau d'agents russes spécialisés dans la désinformation propage sa propagande anti-Ukraine dans toute l'Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Son nom : la "Compagnie". Décryptage de Jules BOITEAU dans Info Intox.
L'Ukraine a-t-elle recruté des combattants volontaires en Côte d'Ivoire ?
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