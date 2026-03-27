Israël mène toujours des frappes à grande échelle sur l'Iran et a éliminé de nouveaux visages du régime cette semaine, parmi lesquels Alireza Tangsiri, chef de la Marine des Gardiens de la Révolution islamique. De son côté, Donald Trump repousse une nouvelle fois son ultimatum sur les centrales électriques iraniennes, pour donner une chance aux négociations avec l'Iran. Bernard Hourcade, géographe et spécialiste de l'Iran, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info
Bernard Hourcade: "l'Iran se prépare depuis bien longtemps à cette guerre asymétrique"
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