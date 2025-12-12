Il y a tout juste un an, le 14 décembre 2024, Mayotte était frappé de plein fouet par le cyclone Chido. Des vents violents et des pluies torrentielles dévastaient l'archipel de l'océan Indien, faisant 41 morts selon le bilan officiel, des centaines de blessés et d'immenses dégâts matériels. On estime que 40 % du bâti scolaire a été détruit ou endommagé. Un an après, de nombreuses écoles sont encore en travaux, et élèves et professeurs travaillent dans des conditions dégradées.
Un an après le passage du cyclone Chido, Mayotte peine toujours à se reconstruire
