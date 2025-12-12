Les Vingt-Sept s’apprêtent à donner leur feu vert à l’accord commercial avec les pays du Mercosur : le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. Cela représente un marché de 270 millions d’habitants qui s’ouvrirait à l’Union européenne (UE) avec des droits de douanes réduits. L'accord pourrait accroître les exportations annuelles de l'UE vers ces pays de près de 40 % pour atteindre 49 milliards d'euros par an.
Un accord de commerce stratégique pour les Vingt-Sept : Mercosur, aubaine ou menace ?
