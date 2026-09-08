Avec l'invasion russe de l'Ukraine qui perdure, les enfants et les adolescents sont particulièrement exposés au risque de traumatismes. Grâce au soutien de mécènes étrangers, une ONG ukrainienne tente d'aider quelques adolescents à mieux surmonter cette épreuve par le biais de camps alliant thérapie et loisirs. Reportage de notre correspondant Gulliver Cragg.
Ukraine : un camp thérapeutique pour les jeunes face aux traumatismes de la guerre
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