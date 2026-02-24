Emmanuel Macron s'est dit mardi "très sceptique" sur la possibilité d'aboutir à une "paix à court terme" en Ukraine, lors d'un échange en visioconférence avec ses homologues réunis à Kiev.
Ukraine: Macron "très sceptique" sur la possibilité d'une "paix à court terme"
