La réunion de la coalition des volontaires pro-Kiev, le 13 juillet à Paris, sera l'occasion "de faire des annonces supplémentaires et de programmer aussi des exercices ensemble", annonce le président Emmanuel Macron en marge du sommet de l'Otan à Ankara. SONORE
Ukraine: Macron évoque de futurs exercices conjoints des pays de la coalition
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