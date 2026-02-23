Le président français Emmanuel Macron appelle l'Union européenne à continuer à accroître la "pression" sur la Russie dans la guerre en Ukraine et à adopter un 20e paquet de sanctions bloqué par la Hongrie, aux côtés de son homologue finlandais Alexander Stubb. SONORE
Ukraine: Macron appelle l'UE à "avancer" pour adopter les nouvelles sanctions contre la Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro