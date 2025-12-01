Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio ont tous deux qualifié les discussions en Floride dimanche de "productives". “Mais il reste du travail” a rappelé Marco Rubio dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
Ukraine: les discussions en Floride ont été "productives", mais "il reste encore du travail"
