Le siège du gouvernement à Kiev a été endommagé dimanche après une attaque aérienne russe nocturne d'une ampleur inédite sur l'Ukraine, qui a impliqué plus de 800 drones et missiles et fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.
Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record
