Londres : plus de 400 arrestations à un rassemblement de soutien à Palestine Action

information fournie par AFP Video 07/09/2025 à 13:01

La police a arrêté plus de 400 personnes samedi à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, s'ajoutant à des centaines d'autres au Royaume-Uni depuis l'interdiction, très critiquée, de cette organisation.

