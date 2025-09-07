 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aryna Sabalenka conserve son titre à l'US Open en battant Amanda Anisimova en finale

information fournie par France 24 07/09/2025 à 11:38

Aryna Sabalenka a remporté son deuxième titre à Flushing Meadows en s'imposant contre l'Américaine Amanda Anisimova (6-3, 7-6), samedi soir. Dimanche, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s'affronteront en finale d'un Grand Chelem pour la troisième fois de la saison.

L'offre BoursoBank