Aryna Sabalenka a remporté son deuxième titre à Flushing Meadows en s'imposant contre l'Américaine Amanda Anisimova (6-3, 7-6), samedi soir. Dimanche, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s'affronteront en finale d'un Grand Chelem pour la troisième fois de la saison.
Aryna Sabalenka conserve son titre à l'US Open en battant Amanda Anisimova en finale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro