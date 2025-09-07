"La France est en état d'asphyxie démocratique. A un point que nous n'avions jamais connu sous la cinquième République", déclare Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, à l'occasion de sa rentrée politique dans son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
"La France est en état d'asphyxie démocratique" (Marine Le Pen)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro