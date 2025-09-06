 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tensions à Uvira après la nomination d'un haut gradé, l'armée évoque une manipulation de l'AFC/M23

information fournie par France 24 06/09/2025 à 23:11

En RD Congo, situation de tension à Uvira. Depuis plusieurs jours, des affrontements opposent l'armée congolaise et les groupes armés censés l'appuyer dans sa lutte contre l'AFC/M23. Ces tensions sont apparues avec la nomination d’un militaire haut-gradés dans cette ville de la province du Sud Kivu. L’armée évoque une manipulation de l'AFC/M23.

Vidéos les + vues

1

Une frappe israélienne vise une tour d'immeuble dans la ville de Gaza

information fournie par AFP Video 05 sept.
5
2

Peut-on encore sauver l'école ?

information fournie par France 24 06 sept.
3
3

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
4

En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points

information fournie par AFP 06 sept.
12
5

Pour lutter contre les déserts médicaux, la région Centre-Val de Loire salarie des médecins

information fournie par AFP 06 sept.
6

Suicide d'une enseignante: rassemblement devant le ministère à Paris

information fournie par AFP Video 06 sept.
7

Pour lutter contre les désert médicaux, la région Centre salarie des médecins

information fournie par AFP Video 06 sept.
8

Randall Schwerdorffer, avocat "sans vocation" devenu pénaliste de premier plan

information fournie par AFP 06 sept.
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

De la fumée s'élève dans le ciel après des frappes israéliennes dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 31 août
4

Sénégal: des manifestants réclament justice contre les crimes commis sous l'ex-pouvoir

information fournie par AFP Video 31 août
5

Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

information fournie par AFP 31 août
6

Bernard Lahire : "Si on veut maintenir le désir de savoir, il faut alléger les programmes"

information fournie par France 24 31 août
4
7

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
9
8

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

information fournie par AFP 08 août
32
7

Top 5 IA du 07/08/2025

information fournie par Libertify 08 août
8

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank