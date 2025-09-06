En RD Congo, situation de tension à Uvira. Depuis plusieurs jours, des affrontements opposent l'armée congolaise et les groupes armés censés l'appuyer dans sa lutte contre l'AFC/M23. Ces tensions sont apparues avec la nomination d’un militaire haut-gradés dans cette ville de la province du Sud Kivu. L’armée évoque une manipulation de l'AFC/M23.
Tensions à Uvira après la nomination d'un haut gradé, l'armée évoque une manipulation de l'AFC/M23
