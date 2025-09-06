hangement de direction à la Banque africaine de développement. Le Mauritanien Sidi Ould Tah prend les rênes de l’institution, avec une ambition affichée : accroître l’impact stratégique de la BAD dans un continent confronté à de multiples crises. Quel avenir pour les financements publics africains ? Comment renforcer l’autonomie financière des États ? Notre invité, Adama Mariko, Secrétaire général de Finance in Common, décrypte les enjeux de cette transition.
Banque africaine de développement : quel cap sous Sidi Ould Tah ?
