L'actrice française Adèle Haenel a annoncé vendredi à l'AFP qu'elle embarquerait pour la bande de Gaza depuis Tunis à bord de la flottille "Global Sumud", pour envoyer aux Palestiniens du territoire assiégé "un signe que l'humanité est toujours là".
L'actrice française Adèle Haenel annonce rejoindre la flottille pour Gaza depuis Tunis
