Embouteillages sur le pont Nord de Kiev après une frappe russe visant ce pont majeur de la capitale ukrainienne, selon le maire de la ville. L’attaque contre le pont du Nord, qui a fait suite à une alerte aux drones, survient un jour après que le pont du Sud a été touché lors d’une vague de frappes. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, Kiev redoute des attaques contre ses huit principaux ponts routiers et ferroviaires, infrastructures essentielles à la logistique de la capitale. IMAGES
Ukraine : embouteillages près du pont Nord à Kiev après une frappe de drone
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