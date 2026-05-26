Edouard Philippe, candidat à la présidentielle française de 2027 et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, rend hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat lors d'une visite à Kiev, en Ukraine. Il dépose des fleurs aux côtés du vice-Premier ministre Oleksiï Kouleba devant le Mur des Héros avant de visiter des sites emblématiques du centre-ville, notamment la place Mykhailivska et le Maïdan.
Ukraine: Edouard Philippe, en visite à Kiev, rend hommage aux victimes de la guerre
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