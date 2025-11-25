Les pompiers continuent de déblayer les débris d'un immeuble résidentiel endommagé dans la capitale ukrainienne, Kiev, après une nuit de bombardements russes. Les autorités affirment que six personnes ont été tuées à Kiev pendant la nuit, le ministre ukrainien des Affaires étrangères qualifiant cette attaque de "réponse terroriste" de Moscou à la proposition américaine de mettre fin aux combats. IMAGES
Ukraine : des pompiers nettoient les débris d'un immeuble endommagé par des frappes russes
