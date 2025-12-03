Aucun "compromis" sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine n'a été trouvé à l'issue d'une rencontre à Moscou entre le président Poutine et l'émissaire américain Witkoff, a déclaré mercredi Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin.
Ukraine: aucun "compromis" sur les territoires occupés après une rencontre Poutine-Witkoff
