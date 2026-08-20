Une nouvelle nuit de bombardements russes a fait au moins 16 morts à Kiev et dans sa région, ont affirmé jeudi les autorités ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky accusant Moscou "d'investir" dans des missiles balistiques pour pousser à l'escalade.
Ukraine : au moins 16 morts dans des frappes russes, Zelensky dénonce une "escalade"
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