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Ukraine : au moins 16 morts dans des frappes russes, Zelensky dénonce une "escalade"

information fournie par AFP Video 20/08/2026 à 18:40

Une nouvelle nuit de bombardements russes a fait au moins 16 morts à Kiev et dans sa région, ont affirmé jeudi les autorités ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky accusant Moscou "d'investir" dans des missiles balistiques pour pousser à l'escalade.

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 22:09

    aerosp passe sont temps à relayer les reves irréalistes et abjects d'extension de la dictature du Kremlin sur ses voisins qui se traduisent dans les faits par un génocide progressif des ukrainiens pour une poignée de gens proches de poutine, dont le modèle dictatorial est similaire à celui de Kim Jong Un en Corée du Nord, Xi en Chine etc où la population doit se soumettre à leurs excès de pouvoir

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