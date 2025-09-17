Carte à l'appui, des médias russes, repris par des comptes pro-Kremlin, affirment que la Coalition des Volontaires, Européens en première ligne, envisagent d’occuper l’Ukraine et de se partager son territoire, en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Le document partagé est un faux. Explications.
Ukraine : après la guerre, un plan français de partage du territoire ?
