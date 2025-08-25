Au Vietnam, le typhon Kajiki a atteint le pays ce lundi. Des pluies torrentielles et des vents violents se sont abattus sur le centre du pays. Des dizaines de milliers d'habitants des régions côtières ont du être évacués. C'est le cinquième typhon à frapper le pays du sud-est asiatique cette année, alors que la puissance de ces phénomènes météorologiques extrêmes est accentuée par le changement climatique.
Typhon Kajiki au Vietnam : des tempêtes tropicales de plus en plus puissantes
