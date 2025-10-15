Des véhicules portant le drapeau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont stationnés avant de récupérer les corps de prisonniers palestiniens remis par Israël dans le cadre du cessez-le-feu et l'échange d'otages et de prisonniers entre le Hamas et Israël. IMAGES
La Croix-Rouge se prépare à récupérer les corps de prisonniers palestiniens remis par Israël
