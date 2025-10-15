"S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons", a déclaré mardi le président américain Donald Trump à propos du Hamas. "Cela se passera vite et peut-être violemment", a-t-il ajouté devant la presse à la Maison Blanche.
Trump : nous "désarmerons" le Hamas s'il ne le fait pas lui-même
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro