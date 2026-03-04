 Aller au contenu principal
Moyen-Orient: les images des trois premiers jours de guerre

information fournie par AFP Video 04/03/2026 à 08:16

Premières frappes américaines et israéliennes sur l'Iran le 28 février, annonce de la mort du guide suprême Ali Khamenei le 1er mars, et extension du conflit au Liban le 2 mars avec la riposte israélienne à des attaques du Hezbollah pro-iranien : retour en images sur les trois premiers jours de la guerre au Moyen-Orient.

