Premières frappes américaines et israéliennes sur l'Iran le 28 février, annonce de la mort du guide suprême Ali Khamenei le 1er mars, et extension du conflit au Liban le 2 mars avec la riposte israélienne à des attaques du Hezbollah pro-iranien : retour en images sur les trois premiers jours de la guerre au Moyen-Orient.
Moyen-Orient: les images des trois premiers jours de guerre
