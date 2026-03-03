L'Iran a mis en garde les pays européens contre toute implication dans la guerre l'opposant à Israël et aux Etats-Unis, après que Berlin, Paris et Londres se sont dits prêts à des "actions défensives" pour détruire les capacités militaires iraniennes.
L'Iran met en garde les pays européens contre toute implication dans la guerre
