Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a accordé un entretien à France 24. Alors que le Liban est de nouveau pris dans l'engrenage de la guerre après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, il affirme que "l'attitude de la part du Hezbollah est irresponsable". Selon lui, Israël "a pris pour prétexte l'action du Hezbollah", qui est en train de "réduire l'efficacité de l'action diplomatique de l'État libanais."
Pour le ministre libanais de la Justice, "l'attitude du Hezbollah est irresponsable"
