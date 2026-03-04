Au Moyen-Orient, les pétroliers et raffineries sont touchés par des missiles. Le détroit d'Ormuz essentiel est bloqué. Quelles conséquences pour les réserves françaises ? La France a pour l'instant trois mois de consommation en stock.
Guerre au Moyen-Orient : quelles réserves de pétrole pour la France ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro