Pour ces élections de mi-mandat, le verdict est sans appel : les démocrates sont les grands gagnants. Donald Trump a donc perdu sa majorité au Sénat à la Chambre des représentants. Dès janvier, il va devoir composer avec un Congrès aux mains de l'opposition, une sorte de cohabitation à l'américaine.
Trump vs le Congrès : la bataille des pouvoirs
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