Le président américain Donald Trump a assuré dimanche aux côtés de son homologue ukrainien être dans les "dernières étapes" d'un plan de paix. Il a affirmé également que l'Ukraine aura de "fortes" garanties de sécurité en cas de plan de paix, assurant ne pas avoir d'autre date butoir que la fin de la guerre.
Trump reçoit Zelensky en Floride pour discuter du plan de paix pour l'Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro