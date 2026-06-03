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Trump - Netanyahou : je t'aime, moi non plus !

information fournie par France 24 03/06/2026 à 00:06

Selon le média Axios, Donald Trump aurait eu une conversation houleuse avec Benyamin Netanyahou au sujet de la guerre menée par Israël au Liban. Il aurait notamment lâché ces mots : "Putain qu’est-ce que tu fous ? Tu es complètement fou !" Si les deux hommes se connaissent de longue date, leur relation n'a jamais été aussi tendue.

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