Des Cubains partagent leurs opinions après les récentes tensions entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et son homologue américain Donald Trump qui a exhorté La Havane à "conclure un accord, avant qu'il ne soit trop tard".
Trump "ne touchera pas à Cuba": habitants de La Havane réagissent aux tensions avec Washington
