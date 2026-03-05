Les États-Unis sont en "position de force" dans la guerre contre l'Iran, a affirmé le président américain Donald Trump. Il a ajouté "Nous nous débrouillons très bien sur le front de la guerre, et le mot est faible. Quelqu'un m'a demandé: +sur une échelle jusqu'à 10, vous notez ça combien?+. J'ai répondu à peu près 15".
Trump dit que les États-Unis sont en "position de force" contre l'Iran
