 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dit que les États-Unis sont en "position de force" contre l'Iran

information fournie par AFP Video 05/03/2026 à 17:36

Les États-Unis sont en "position de force" dans la guerre contre l'Iran, a affirmé le président américain Donald Trump. Il a ajouté "Nous nous débrouillons très bien sur le front de la guerre, et le mot est faible. Quelqu'un m'a demandé: +sur une échelle jusqu'à 10, vous notez ça combien?+. J'ai répondu à peu près 15".

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
2

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
3

Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox

information fournie par France 24 04 mars
4

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
5

Visite d'un ministre américain au Venezuela, annonciatrice d'une coopération "illimitée"

information fournie par AFP 07:56
6

Prix du pétrole : Bercy veut surveiller les distributeurs

information fournie par France 24 09:42
1
7

Les Indiens célèbrent Holi, la fête hindoue des couleurs

information fournie par AFP Video 04 mars
8

Avec le soutien au "Made in Europe", l'UE va changer de doctrine économique (Séjourné)

information fournie par AFP Video 04 mars
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
4

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
5

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 28 févr.
1
6

Prononciation de "Epstein" par Mélenchon: des "propos abjects", selon Nuñez

information fournie par AFP Video 27 févr.
1
7

Application provisoire du Mercosur par l'UE: "une décision que je regrette" (Genevard)

information fournie par AFP Video 27 févr.
2
8

Olivier Roussat (DG de Bouygues) : "C'est dommage de ne pas comprendre que ce sont les entreprises qui créent la richesse dans un pays !"

information fournie par Ecorama 27 févr.
2
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
3

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
4

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
5

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
6

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
7

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
8

Taïg Khris (fondateur de OnOff) : "Dans la tech, ça devient une mode de lever de l'argent tout le temps !"

information fournie par Ecorama 06 févr.
1

2 commentaires

  • 19:00

    Poutine vient de déclarer qu'il n'avait livré aucune arme à l'Iran. Pourquoi une telle déclaration spontanée d'un menteur patenté ? Je pense qu'il a livré des ogives nucléaires à l'Iran pour qu'ils en fassent usage contre Israël et les pays producteurs de pétrole de la région. Il en rêve de voir exploser ses pétards maléfiques. Il laissera la responsabilité du désastre au très grand magnifique Trump, et la responsabilité de l'acte à l'Iran.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank