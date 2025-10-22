Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle.
Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal
