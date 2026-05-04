Donald Trump a annoncé ce lundi que la marine américaine escorterait les navires bloqués dans le Golfe, dans une opération "humanitaire" baptisée Project Freedom. Pour l'Iran, toute intervention américaine dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Quelle type d'opération serait envisageable pour débloquer le détroit ? Les explications avec Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse et directeur scientifique au CHPM.
Donald Trump peut-il débloquer Ormuz ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro