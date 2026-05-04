La crise sécuritaire reste tendue au Mali après les attaques coordonnées du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (FLA). Sur les réseaux sociaux, des comptes profitent du contexte pour diffuser images sorties de leur contexte ainsi que fausses rumeurs et alimenter ainsi la désinformation à l'égard du Mali et également de l'Algérie voisine.
Crise au Mali : l'armée malienne et l'Algérie cibles d'intox
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