Musk se pose en gardien de l'IA trahi, OpenAI dénonce l'hypocrisie d'un concurrent

Elon Musk arrive au tribunal fédéral d'Oakland alors que débutent les plaidoiries d'ouverture du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI, le 28 avril 2026 en Californie ( AFP / Karl Mondon )

Elon Musk a tenté mardi de convaincre un jury californien qu'il avait joué un rôle providentiel dans la création d'OpenAI, mû par la sauvegarde de l'humanité, avant d'être trahi par ses cofondateurs, qui dénoncent en retour l'hypocrisie d'un concurrent, amer d'avoir perdu le pouvoir.

"On ne peut pas voler une œuvre caritative impunément", a dit d'entrée Elon Musk, qui a obtenu ce procès à Oakland, en face de San Francisco, en accusant OpenAI et son patron Sam Altman d'avoir trahi la vocation non lucrative de la start-up d'intelligence artificielle (IA) qu'ils ont cofondée en 2015.

Si les dirigeants d'OpenAI et de Microsoft, le géant de la tech qui a investi les premiers milliards de dollars, sont exonérés à l'issue du procès, "c'est tout le fondement de la philanthropie américaine qui sera détruit", a-t-il déclaré, malgré les protestations des avocats d'OpenAI contre une analyse jugée outrancière, destinée à influer sur le jury.

"J'aurais pu en faire une entreprise à but lucratif et j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai spécifiquement choisi d'en faire quelque chose au bénéfice de toute l'humanité", a aussi plaidé l'homme le plus riche du monde, qui estime que la promesse originelle d'OpenAI a été trahie par son virage commercial en 2018.

Dix ans après sa fondation, la maison mère de ChatGPT est devenue un colosse commercial, valorisée à 852 milliards de dollars et sur la voie d'une entrée en bourse retentissante.

- "Mascarade" -

"J'ai eu l'idée, trouvé le nom, recruté les personnes clés, leur ai transmis tout ce que je sais et assuré l'intégralité du financement initial", a affirmé Elon Musk.

Reprenant son discours selon lequel l'IA pourrait menacer l'existence même de l'humanité sur Terre, le patron de SpaceX a assuré avoir dès l'origine cherché à la placer entre de bonnes mains.

"Si quelqu'un qui n'est pas digne de confiance est aux commandes de l'IA, c'est un danger considérable pour le monde entier", a-t-il argué, à quelques mètres de son rival Sam Altman qui l'écoutait dans le public et doit témoigner dans les prochaines semaines.

Le multimilliardaire, dont l'interrogatoire se poursuit mercredi, faisait une nouvelle fois allusion au portrait de Sam Altman dressé par une enquête du New Yorker qui l'a dépeint en manipulateur démagogique et fait grand bruit dans la Silicon Valley.

"L'assignation de M. Musk est une mascarade hypocrite", a déclaré le conseil d'OpenAI, Bill Savitt. "Il a soutenu le passage à une entreprise à but lucratif à condition qu'il la contrôle" à 55%.

Selon l'avocat, le multimilliardaire a utilisé sa promesse de don d'un milliard de dollars comme levier de chantage, coupant les dons après seulement 38 millions versées, avant de claquer la porte en 2018 face à la résistance des fondateurs.

Elon Musk n'a inventé la théorie de "l'organisation caritative volée" qu'après avoir lancé son propre laboratoire concurrent, xAI, a fait valoir Bill Savitt.

L'entrepreneur a fini par absorber xAI en février dans son entreprise SpaceX, elle-même valorisée à 1.250 milliards de dollars, et aussi en lice pour une introduction en bourse hors du commun.

Sa plainte serait en outre prescrite, estime Bill Savitt, le dossier montrant que Musk connaissait les détails du virage commercial inévitable d'OpenAI dès 2018-2020, compte tenu des investissements colossaux nécessaires, impossibles à financer par des dons.

- Trois questions -

La juge entend trancher d'ici mi-mai trois questions soulevées par la plainte de Musk: OpenAI a-t-elle violé sa mission philanthropique originelle ? S'est-elle enrichie injustement ? Ses liens avec Microsoft violent-ils le droit de la concurrence ?

William Savitt, avocat principal d'OpenAI et de son PDG Sam Altman, s'adresse aux journalistes devant le tribunal fédéral d'Oakland, à l'issue du premier jour du procès opposant Elon Musk à OpenAI, le 27 avril 2026 en Californie ( AFP / Karl Mondon )

Outre un retour au statut non lucratif -- qui bloquerait l'entrée en Bourse d'OpenAI --, Elon Musk réclame l'éviction de Sam Altman et de Greg Brockman, cofondateur et président d'OpenAI, ainsi que la rupture des liens avec Microsoft.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers tranchera seule, ayant limité le rôle du jury à rendre un avis consultatif.

L'audience de sélection des neuf citoyens lundi a démontré à quel point la personnalité d'Elon Musk pourrait peser dans la balance.

Le multimilliardaire, admiré pour ses réussites dans les fusées et les voitures électriques, a perdu une large part de son soutien populaire depuis son virage très politisé et son passage dans l'administration Trump, pour tailler dans les dépenses publiques.

"C'est une légende, que vous l'aimiez ou non", a tenté de les convaincre son avocat dès ses premiers propos mardi.

La juge, elle, avait accueilli Elon Musk et Sam Altman par une réprimande remarquée au sujet de leurs échanges acrimonieux sur X, l'ex-Twitter devenu la propriété de Musk. Et obtenu qu'ils promettent de s'abstenir le temps du procès.