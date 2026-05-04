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Allemagne: une voiture fauche des piétons faisant deux morts, le chauffeur arrêté
information fournie par AFP 04/05/2026 à 20:32

Photo de la scène où une voiture a fauché des passants dans une rue de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, faisant deux morts et plusieurs blessés, le 4 mai 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )

Photo de la scène où une voiture a fauché des passants dans une rue de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, faisant deux morts et plusieurs blessés, le 4 mai 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )

Deux personnes ont été tuées lundi après-midi en Allemagne après qu'un véhicule a fauché des piétons dans le centre-ville de Leipzig, la police annonçant l'arrestation pour meurtres du conducteur, un Allemand de 33 ans, mais sans évoquer de mobile.

Plusieurs dirigeants de la région, la Saxe, dont son ministre de l'Intérieur, ont indiqué qu'il s'agissait d'un acte volontaire, évoquant une "Amokfahrt", terme difficilement traduisible évoquant une course motivée par une folie meurtrière.

"Quand on parle de +Amokfahrt+, on pense généralement à un acte commis dans un état de rage et de frénésie, souvent associé à une instabilité psychique. Tout cela s'applique-t-il dans ce cas précis ? C'est le chef de la police et le parquet qui seront chargés de le déterminer", a indiqué le ministre, Armin Schuster, devant la presse.

Le pays a été traumatisé ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celles contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024) ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025. Celles-ci ont toutes été commises par des étrangers, nourrissant l'essor de l'extrême droite.

Le drame a fait "malheureusement deux morts", a dit le maire de Leipzig (est) Burkhard Jung, un bilan confirmé par la police, qui a également indiqué que l'auteur était un Allemand de 33 ans, né en Allemagne et résidant dans la région.

La course du véhicule a eu lieu dans un quartier piéton très achalandé du centre-ville. Au moins deux blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers ont été recensés par les secours.

Près des lieux du crime, un véhicule au pare-brise et au capot très endommagés était visible.

La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtres et tentatives de meurtres, et n'a pas évoqué de soupçon d'acte motivé par des raisons politiques.

- Marchés de Noël -

Des membres des services de secours interviennent sur les lieux où une voiture a foncé sur des passants, faisant deux morts et plusieurs blessés, dans le centre-ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, le 4 mai 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )

Des membres des services de secours interviennent sur les lieux où une voiture a foncé sur des passants, faisant deux morts et plusieurs blessés, dans le centre-ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, le 4 mai 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )

Le drame a eu lieu sur un axe piéton majeur de la vieille ville, bordé de commerces et de bâtiments historiques. De nombreux véhicules de police, de pompiers et des ambulances sont présents sur les lieux.

Depuis l'attentat perpétré à Berlin en décembre 2016 par un Tunisien aux motivations jihadistes, qui avait foncé au volant d'un camion sur la foule en tuant 13 personnes, des attaques béliers ont régulièrement traumatisé l'Allemagne.

En 2024, une nouvelle attaque a eu lieu sur un marché de Noël à Magdebourg (est): un Saoudien islamophobe, adepte de théories du complot, avait à bord d'une voiture fait six morts et plus de 300 blessés.

Et en février 2025, une mère et sa fille avaient été tuées, et une trentaine de personnes blessées, par le conducteur afghan d'un véhicule qui a foncé sur une manifestation syndicale.

Ces attaques, commises dans les années qui ont suivi l'afflux migratoire de 2015 en Allemagne, ont fait de l'immigration et de la sécurité un sujet central du débat politique allemand, conduisant à l'essor du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne.

Arrivé au pouvoir il y a tout juste un an, l'actuel chancelier conservateur Friedrich Merz a donné un tour de vis à la politique d'accueil des migrants et des réfugiés.

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1 commentaire

  • 19:47

    la piste terroriste a tout de suite été écartée....

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