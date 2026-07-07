Emmanuel Macron en Syrie : un pays à reconstruire, des marchés à saisir

information fournie par France 24 • 07/07/2026 à 23:34

Les treize années de guerre en Syrie ont détruit le pays et le chantier de la reconstruction est immense : 216 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. Cet argent doit servir à bâtir des logements, des infrastructures, des bâtiments publics et industriels... En bon VRP de la France, Emmanuel Macron est arrivé avec une délégation importante de chef·fes d'entreprises pour cette première visite d'un chef d'Etat de l'Union européenne depuis la chute de Bachar Al-Assad. Mais avant l'opération de séduction économique, le président français a préparé le terrain, avec une série de rapprochements politiques et diplomatiques depuis plusieurs mois, comme lorsqu'il a reçu le président syrien Ahmed Al-Charaa à l'Elysée, en mai 2025. Et son homologue semble lui rendre la politesse puisqu'il a déclaré ce mardi qu'il entendait faire de la France "le premier partenaire commercial" de la Syrie.