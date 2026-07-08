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Condamnation de Marine Le Pen en appel: "Ni empêchée ni réhabilitée"

information fournie par France 24 08/07/2026 à 07:52

A la Une de la presse, ce mercredi 8 juillet, les réactions, en France et à l’étranger, à la décision de Marine Le Pen d’être de nouveau candidate à la présidentielle, malgré sa condamnation en appel. L’étonnante stratégie de Nigel Farage, le patron du parti d’extrême-droite Reform UK, qui a annoncé hier sa démission en tant que député… pour tenter d’être réélu. Et l’incroyable victoire de l’Argentine face à l’Egypte en huitièmes de finale du Mondial.

Marine Le Pen

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