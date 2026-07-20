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À Farnborough, la défense s'impose de plus en plus dans le ciel de l'aéronautique

information fournie par France 24 20/07/2026 à 10:43

Le salon aéronautique de Farnborough ouvre ses portes ce lundi au Royaume-Uni. Si Airbus et Boeing restent les vedettes de l'aviation civile, la montée des dépenses militaires transforme progressivement le rendez-vous britannique, où les industriels de la défense occupent désormais une place de premier plan.

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