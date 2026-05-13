A la Une de la presse, ce mercredi 13 la rencontre très attendue, demain, à Pékin, entre Xi Jinping et Donald Trump., qui a changé de ton vis-à-vis de Pékin depuis son premier mandat, malgré le contentieux, entre autres, de la guerre en Iran. La guerre au Moyen-Orient relègue au second plan la question pourtant brûlante du réchauffement climatique. Et une invention formidable.
Trump à Pékin: "Mais où est passé le faucon anti-chinois?"
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