Dans votre magazine cette semaine, focus sur le dernier rapport de la Cour des Comptes sur la qualité des soins à l'hôpital. Il pointe des erreurs médicales grave, des accidents trop peu déclarés malgré l'obligation légale. Nous recevrons le Professeur Marc Tadié, ancien chef du service de neurochirurgie de l’hôpital Bicêtre, il signe "le scandale des accidents médicaux" aux éditions Le Cherche Midi.
"Trop d'accidents médicaux en France" : la Cour des comptes alerte et appelle à des sanctions
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