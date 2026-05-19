La décision choc du patron de Canal+ de boycotter les signataires d'une tribune anti-Bolloré a secoué lundi le festival de Cannes. Réactions de festivaliers sur la Croisette.
Tribune anti-Bolloré: à Cannes, réactions de festivaliers
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