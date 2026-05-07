"A priori, il n'y a aucune crainte pour les mois qui viennent, mai, juin. Est-ce qu'il y a un risque au-delà ? Sans doute peu," assure le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'issue d'une réunion avec les compagnies aériennes sur l'approvisionnement des aéroports français en kérosène. (COMPLÈTE VIDIA9ZY463_FR) SONORE
Transport aérien: "sans doute peu" de risque de pénurie de kérosène cet été (Lescure)
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