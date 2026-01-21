 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading:Eurostoxx,S&P,pétrole,dividendes,Air Liquide,Amazon,Pernod

information fournie par SG Bourse 21/01/2026 à 16:50

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Au programme :

  • On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, le pétrole et les dividendes records
  • Investir sur le Quantum Computing
  • Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, Amazon et Pernod Ricard
  • Le quiz « Qui a dit ? »

Emission enregistrée le 21 janvier 2026.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!
Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/
Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse
Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/societegeneraleproduitsdebourse

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #Eurostoxx50 #SP500 #SP #petrole #airliquide #amazon #pernodricard #dividende

Pétrole et parapétrolier

Vidéos les + vues

1

Mercosur: forte mobilisation d'agriculteurs européens à Strasbourg

information fournie par AFP Video 20 janv.
2

Catastrophe ferroviaire en Espagne: une équipe cynophile fouille les wagons accidentés

information fournie par AFP Video 20 janv.
3

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
4

Catastrophe ferroviaire: le roi et la reine d'Espagne sur place

information fournie par AFP Video 20 janv.
5

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
6

Chili: une vague d’incendies ravive les traumatismes des victimes de 2010

information fournie par AFP Video 20 janv.
7

1 an de Trump : comment l'IA est devenu un outil de propagande.

information fournie par France 24 20 janv.
8

Incendies au Chili: des sinistrés désemparés implorent de l'aide au milieu des décombres

information fournie par AFP 04:06
1

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
3

Après une nuit devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs quittent Paris

information fournie par AFP Video 14 janv.
4

Voyages aux États-Unis : des coûts en forte hausse en 2026

information fournie par BoursoBank Clients 20 janv.
3
5

Thaïlande: deux morts dans l'effondrement d'une grue

information fournie par AFP Video 15 janv.
6

Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15 janv.
2
7

Chine : un excédent commercial record malgré les droits de douane de Trump

information fournie par Ecorama 15 janv.
8

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 15 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank