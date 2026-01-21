Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading:Eurostoxx,S&P,pétrole,dividendes,Air Liquide,Amazon,Pernod

information fournie par SG Bourse • 21/01/2026 à 16:50

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, le pétrole et les dividendes records

Investir sur le Quantum Computing

Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, Amazon et Pernod Ricard

Le quiz « Qui a dit ? »

Emission enregistrée le 21 janvier 2026.

