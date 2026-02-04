 Aller au contenu principal
Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, GTT, Alibaba, Air Liquide, Essilor...

information fournie par SG Bourse 04/02/2026 à 17:11

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

  • On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, GTT et Alibaba
  • A cours de sous-jacent identique, mon produit à effet de levier vaudra-t-il toujours le même montant ?
  • Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, l'Eurostoxx et Essilor
  • Le quiz « Question pour un trader»

Emission enregistrée le 4 février 2026.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

