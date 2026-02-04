Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, GTT, Alibaba, Air Liquide, Essilor...

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :
- On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, GTT et Alibaba
- A cours de sous-jacent identique, mon produit à effet de levier vaudra-t-il toujours le même montant ?
- Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, l'Eurostoxx et Essilor
- Le quiz « Question pour un trader»
Emission enregistrée le 4 février 2026.
