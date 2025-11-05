Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’Argent, Bouygues, Capgemini, Exosens

information fournie par SG Bourse • 05/11/2025 à 16:19

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, et l'Argent

Comment investir sur l'Or et l'Argent avec les Produits de Bourse ?

Le coup de cœur des traders sur Bouygues, Exosens et Capgemini

Le quiz « Question pour un trader »

Emission enregistrée le 5 novembre 2025.

